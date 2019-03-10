Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

51 dakika önce

Salon: Ali Yücel Hakemler: Hakkı Demiralay, Hüseyin KamberTokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker (Semih Çelik, Mesut Akman, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı) Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Halil İbrahim Yücel, Ali Berke Sağır, Ali...

Voleybol: Efeler Ligi, System.String[]
Salon: Ali Yücel


Hakemler: Hakkı Demiralay, Hüseyin Kamber

Tokat Belediye Plevne: Vefa Yılmaz, Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker ( Semih Çelik, Mesut Akman, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı)


Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Halil İbrahim Yücel, Ali Berke Sağır, Ali Deniz Yılmaz, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Aslan Ekşi, Ali Berke Sağır, Sercan Yüksel Bıdak, Görkem Sertel)

Setler: 19-25, 26-28, 25-17, 25-23, 12-15

Süre: 126 dakika (24, 34, 24, 28, 16)

Voleybol Efeler Ligi'nin 22. haftasında Maliye Piyango, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-2 yendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 05:46 Kaynak: AA

voleybol, Semih Çelik, Maliye Piyango, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Göztepe, Evinde Kasımpaşa'yla 0-0 Berabere Kaldı İngiltere Liginde Taraftar, Saha İçine Girerek Futbolcuya Saldırdı

Aytemiz Alanyaspor, BB Erzurumspor'u 2-1'le Geçti Manisa Temsilcisi Akhisarspor, Ligde Dipten Kurtulamadı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 18:37:04. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]