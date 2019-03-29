Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi

Voleybol: Efeler Ligi

41 dakika önce

Voleybol Efeler Ligi'nde play-off çeyrek final ilk maçları yarın yapılacak.

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Voleybol Efeler Ligi'nde play-off çeyrek final ilk maçları yarın yapılacak.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:

14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor- Galatasaray (Hidayet Türkoğlu)

14.00 Tokat Belediye Plevne- Arkas Spor (Tokat Ali Yücel)

15.00 Fenerbahçe- Maliye Piyango (Burhan Felek)

17.00 Ziraat Bankası-Halkbank (TVF Başkent)

İki galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı çeyrek finalde ikinci maçlar, 2 Nisan Salı günü oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:43 Kaynak: AA

Türkiye, voleybol, Spor
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