Voleybol: Efeler Ligi
41 dakika önce
Voleybol Efeler Ligi'nde play-off çeyrek final ilk maçları yarın yapılacak.
Voleybol Efeler Ligi'nde play-off çeyrek final ilk maçları yarın yapılacak. Türkiye
Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde çeyrek final ilk maçlarının programı şöyle:
14.00 İstanbul
Büyükşehir Belediyespor- Galatasaray
(Hidayet Türkoğlu
)
14.00 Tokat
Belediye Plevne- Arkas Spor
(Tokat Ali Yücel
)
15.00 Fenerbahçe- Maliye Piyango
(Burhan Felek
)
17.00 Ziraat Bankası-Halkbank (TVF
Başkent)
İki galibiyete ulaşacak takımın tur atlayacağı çeyrek finalde ikinci maçlar, 2 Nisan Salı günü oynanacak.
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 09:43 Kaynak: AA
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