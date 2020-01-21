Voleybol: Efeler Ligi - Son Dakika
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Voleybol: Efeler Ligi

6 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Erdal Akıncı, Recep KarakoçFenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver, Emre Batur, TerMaat, Hidalgo (Ahmet Karataş, Caner Dengin, Hasan Sıkar, Ferhat Akdeniz)Tokat Belediye Plevne: Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Çınar,...

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Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç

Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver, Emre Batur, TerMaat, Hidalgo ( Ahmet Karataş, Caner Dengin, Hasan Sıkar, Ferhat Akdeniz)

Tokat Belediye Plevne: Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Çınar, Julius, Mehmet Hocaoğlu, (Alperay Demirciler, Halil Dolaşık, Cansın Hacıbekiroğlu, Semih Çalık, Anıl Durgut)

Setler: 25-19, 25-17, 25-21

Süre: 78 dakika (25, 26, 27)

Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.

Ahmet Karataş, Sigorta, Tokat, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.01.2020 03:52 Kaynak: AA
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