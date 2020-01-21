Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Recep Karakoç
Fenerbahçe HDI Sigorta: Oğuzhan Karasu, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver, Emre Batur, TerMaat, Hidalgo ( Ahmet Karataş, Caner Dengin, Hasan Sıkar, Ferhat Akdeniz)
Tokat Belediye Plevne: Bedirhan Bülbül, Gökhan Çatal, Mert Tetik, Cansın Çınar, Julius, Mehmet Hocaoğlu, (Alperay Demirciler, Halil Dolaşık, Cansın Hacıbekiroğlu, Semih Çalık, Anıl Durgut)
Setler: 25-19, 25-17, 25-21
Süre: 78 dakika (25, 26, 27)
Voleybol Efeler Ligi'nin 13. haftasında Fenerbahçe HDI Sigorta, Tokat Belediye Plevne'yi 3-0 mağlup etti.