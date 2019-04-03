Voleybol: Efeler Ligi Baraj Etabı

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğluİnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Cacic (Berkay Bayraktar, Cansın Çınar, Berkan Bozan, Efe Er)Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy,...

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi



Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu



İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Cacic (Berkay Bayraktar, Cansın Çınar, Berkan Bozan, Efe Er)



Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi Metin, Ali Berkay Dağlar, Harun Salif, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Milad Hassanloo)



Setler: 25-17, 25-17, 25-12



Süre: 69 dakika (22, 26, 21)



Voleybol Efeler Ligi baraj etabı birinci devre ilk maçında İnegöl Belediyespor, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.



Normal sezonda galibiyeti bulunmayan ve bu mağlubiyetle ligde şansı kalmayan Jeopark Kula Belediyespor, iki takımın düşeceği lige veda eden ilk ekip oldu.

Son Dakika » Spor » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

4 Gündür Kayıp Olan İstanbullu Gencin Ailesi, Tekirdağ'da Aramaya Çıktı

Onyekuru Gözünün Son Halini Paylaştı

Fenerbahçeli Yıldızlar İmza Gününde Taraftarla Buluştu

Babel İçin Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Transfer Savaşı