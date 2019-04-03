Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi Baraj Etabı

Voleybol: Efeler Ligi Baraj Etabı

18 dakika önce

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğluİnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Cacic (Berkay Bayraktar, Cansın Çınar, Berkan Bozan, Efe Er)Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy,...

Voleybol: Efeler Ligi Baraj Etabı, System.String[]
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Cihat Küçükboyacı, Eyüpcan Kayışoğlu

İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Cacic (Berkay Bayraktar, Cansın Çınar, Berkan Bozan, Efe Er)

Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi Metin, Ali Berkay Dağlar, Harun Salif, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Milad Hassanloo)

Setler: 25-17, 25-17, 25-12

Süre: 69 dakika (22, 26, 21)

Voleybol Efeler Ligi baraj etabı birinci devre ilk maçında İnegöl Belediyespor, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Normal sezonda galibiyeti bulunmayan ve bu mağlubiyetle ligde şansı kalmayan Jeopark Kula Belediyespor, iki takımın düşeceği lige veda eden ilk ekip oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 03:37 Kaynak: AA

Spor
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