Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi Baraj Etabı

Voleybol: Efeler Ligi Baraj Etabı

55 dakika önce

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçuİkbal Afyon Belediye Yüntaş: Burak Hascan, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Mehmet Hacıoğlu (Çağatay Durmuş, Beytullah Hatipoğlu, Kathbart, Nazım Berk Özbek, Hüseyin...

Voleybol: Efeler Ligi Baraj Etabı, System.String[]
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Ferhat Büyükpamukçu

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Burak Hascan, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Mehmet Hacıoğlu (Çağatay Durmuş, Beytullah Hatipoğlu, Kathbart, Nazım Berk Özbek, Hüseyin Baykal, Fatih Fırat Kartal)

Arhavi Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Orçun Ergun, Murat Karakaya, Murat Palavar, Danilov, Marinkov (Mehmet Özbek)

Setler: 16-25, 20-25, 11-25

Süre: 73 dakika (23, 27, 23)

Voleybol Efeler Ligi baraj etabı birinci devre ikinci maçında Arhavi Belediyespor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 mağlup etti.

İlk gün maçlarının ardından Jeopark Kula Belediyespor'un ligden düşmesinin kesinleştiği baraj etabında yarın saat 14.00'te Jeopark Kula Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş, saat 16.00'da ise Arhavi Belediyespor- İnegöl Belediyespor maçları oynanacak.

İki ekibin 1. Lig'e düşeceği ve normal sezondaki puanların taşındığı baraj etabında ilk günün ardından oluşan puan durumu şöyle:

Takımlar O G M AS VS P
1. İnegöl Belediyespor 23 9 14 35 51 27,32
2. Arhavi Belediyespor 23 8 15 34 52 23,7
3. İkbal Afyon Belediye Yüntaş 23 8 15 34 52 23,2
4. Jeopark Kula Belediyespor 23 0 23 13 69 5,3

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 06:12 Kaynak: AA

Afyon, voleybol, Spor
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