Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi Baraj Etabı

Voleybol: Efeler Ligi Baraj Etabı

1 saat önce

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Yımaz Duman, Eyüpcan Kayışoğluİkbal Afyon Belediye Yüntaş: Burak Hascan, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Mehmet Hacıoğlu, Hüseyin Baykal (Çağatay Durmuş, Beytullah Hatipoğlu, Kathbart, Fatih Fırat Kartal)Jeopark Kula...

Voleybol: Efeler Ligi Baraj Etabı, System.String[]
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Yımaz Duman, Eyüpcan Kayışoğlu

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Burak Hascan, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Mehmet Hacıoğlu, Hüseyin Baykal (Çağatay Durmuş, Beytullah Hatipoğlu, Kathbart, Fatih Fırat Kartal)

Jeopark Kula Belediyespor: Rahmi Çağlar Aksoy, Demirhan Durul, Ertuğrul Gazi Metin, Ali Berkay Dağlar, Harun Salif, Bünyamin Aslan (Selim Yıldırım, Milad Hassanloo)

Setler: 25-19, 25-14, 25-21

Süre: 70 dakika (24, 21, 25)

Voleybol Efeler Ligi baraj etabında İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.04.2019 05:11 Kaynak: AA

Spor
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