Voleybol: Efeler Ligi Baraj Etabı

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Erdal Akıncı, Ferhat BüyükpamukçuArhavi Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Orçun Ergun, Murat Karakaya, Danilov, Marinkov, Murat Palavar (Fatih Cihan, Hilmi Kaan Çiçek, Mehmet Özbek, Mustedanovic, Alper Özdemirİnegöl Belediyespor:...

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi



Hakemler: Erdal Akıncı, Ferhat Büyükpamukçu



Arhavi Belediyespor: Fatih Eren Uğur, Orçun Ergun, Murat Karakaya, Danilov, Marinkov, Murat Palavar (Fatih Cihan, Hilmi Kaan Çiçek, Mehmet Özbek, Mustedanovic, Alper Özdemir



İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Cacic (Berkay Bayraktar)



Setler: 22-25, 19-25, 20-25



Süre: 82 dakika (31, 27, 24)



Voleybol Efeler Ligi baraj etabında İnegöl Belediyespor, Arhavi Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.



Son 2 sıradaki takımın lige veda edeceği baraj etabında 30,32 puana sahip İnegöl Belediyespor lider durumda bulunurken, 26,2 puanlı İkbal Afyon Belediye Yüntaş ikinci, 23,7 puana sahip Arhavi Belediyespor üçüncü ve 5,3 puanlı Jeopark Kula Belediyespor son sırada yer alıyor.



Jeopark Kula Belediyespor'un ligden düşmesinin kesinleştiği baraj etabında ilk devrenin son maçlarında yarın saat 13.00'te Arhavi Belediyespor ile Jeopark Kula Belediyespor, saat 15.00'te ise İnegöl Belediyespor ile İkbal Afyon Belediye Yüntaş karşılaşacak.

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