Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi Baraj Etabı

Voleybol: Efeler Ligi Baraj Etabı

1 saat önce

Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor KompleksiHakemler: Yavuz Akdemir, Ebru Ayataİnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Cacic (Berkay Bayraktar)İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Burak Hascan, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Mehmet...

Voleybol: Efeler Ligi Baraj Etabı, System.String[]
Salon: Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi

Hakemler: Yavuz Akdemir, Ebru Ayata

İnegöl Belediyespor: Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Marshall, Cansın Hacıbekiroğlu, Abreu, Cacic (Berkay Bayraktar)

İkbal Afyon Belediye Yüntaş: Burak Hascan, Stankovic, Muhammed Ertuğrul, Andric, Mehmet Hacıoğlu, Hüseyin Baykal (Kathbart, Berk Nazım Özbek, Çağatay Durmuş, Beytullah Hatipoğlu, Tunç Ayhan)

Setler: 25-17, 25-20, 25-21

Süre: 81 dakika (22, 31, 28)

Voleybol Efeler Ligi baraj etabı ilk devre üçüncü ve son gün maçında İnegöl Belediyespor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-0 yendi.

Son 2 sıradaki takımın lige veda edeceği baraj etabında 33,32 puana sahip İnegöl Belediyespor lider durumda bulunurken, 26,7 puana sahip Arhavi Belediyespor ikinci, 26,2 puanlı İkbal Afyon Belediye Yüntaş üçüncü ve 5,3 puanlı Jeopark Kula Belediyespor son sırada yer alıyor.

Jeopark Kula Belediyespor'un ligden düşmesinin kesinleştiği baraj etabında ilk devre bu maçla tamamlanmış oldu.

Baraj etabının ikinci devresi ise 12-14 Nisan tarihlerinde İzmir'de oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:24 Kaynak: AA

Afyon, voleybol, Spor
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