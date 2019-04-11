Voleybol: Efeler Ligi Baraj Etabı

Voleybol Efeler Ligi'ne veda edecek son ekibi belirleyecek baraj etabının ikinci devresi yarın İzmir'de başlayacak.

Voleybol Efeler Ligi'ne veda edecek son ekibi belirleyecek baraj etabının ikinci devresi yarın İzmir'de başlayacak.



Efeler Ligi'nde normal sezonun ardından son 4 sırayı alan İnegöl Belediyespor, İkbal Afyon Belediye Yüntaş, Arhavi Belediyespor ve Jeopark Kula Belediyespor, Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde baraj etabının ilk yarı maçlarını oynadı. İlk devrenin ardından Jeopark Kula Belediyespor'un küme düşmesi kesinleşti.



İkinci devre maçlarına İnegöl Belediyespor 33,320, Arhavi Belediyespor 26,700, İkbal Afyon Belediye Yüntaş 26,200, Jeopark Kula Belediyespor ise 5,300 puanla başlayacak.



Program



İzmir'de Atatürk Voleybol Vestel Venus Spor Kompleksi'nde 12-14 Nisan'da oynanacak baraj maçlarının ikinci devresinin programı şöyle:



Yarın:



16.00 Jeopark Kula Belediyespor-İnegöl Belediyespor



18.00 Arhavi Belediyespor-İkbal Afyon Belediye Yüntaş



13 Nisan Cumartesi:



14.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Jeopark Kula Belediyespor



16.00 İnegöl Belediyespor-Arhavi Belediyespor



14 Nisan Pazar:



14.00 Jeopark Kula Belediyespor-Arhavi Belediyespor



16.00 İkbal Afyon Belediye Yüntaş-İnegöl Belediyespor

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

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