Voleybol Efeler Ligi: İnegöl Belediyespor: 0 - Galatasaray: 3

Voleybol Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor
, İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı Galatasaray
'a 3-0 mağlup oldu.
Salon: İnegöl
Hakemler: İsmail Yıldırım
, Yasin Okumuş
İnegöl Belediyespor: Cepeda, Marshall
, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç
, Cacic, Cansın Çınar
(Burak Hazırol, Berkay
Bayraktar, Kemal Kıvanç Elgaz, Cansın Hacıbekiroğlu, Efe Er)
Galatasaray: Yasin Aydın
, Doğukan Ulu, Oliver
, Roland, Justin, Selçuk Keskin
(Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır)
Setler: 19-25, 21-25, 18-25
Süre: 79 dakika (28, 27, 24) - BURSA