Son Dakika Haberleri: Voleybol Efeler Ligi: İnegöl Belediyespor: 0 - Galatasaray: 3

Voleybol Efeler Ligi: İnegöl Belediyespor: 0 - Galatasaray: 3

54 dakika önce

Voleybol Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Voleybol Efeler Ligi: İnegöl Belediyespor: 0 - Galatasaray: 3, System.String[]
Voleybol Efeler Ligi'nde İnegöl Belediyespor, İnegöl Spor Salonu'nda ağırladığı Galatasaray'a 3-0 mağlup oldu.

Salon: İnegöl

Hakemler: İsmail Yıldırım, Yasin Okumuş

İnegöl Belediyespor: Cepeda, Marshall, Cüneyt Dağcı, Hüseyin Koç, Cacic, Cansın Çınar (Burak Hazırol, Berkay Bayraktar, Kemal Kıvanç Elgaz, Cansın Hacıbekiroğlu, Efe Er)

Galatasaray: Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Oliver, Roland, Justin, Selçuk Keskin (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır)

Setler: 19-25, 21-25, 18-25

Süre: 79 dakika (28, 27, 24) - BURSA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.01.2019 07:15 Kaynak: İHA

Galatasaray, İnegöl, İnegöl Belediyespor, Spor
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