Voleybol Efeler Ligi'nde Baraj Etabı Maçları Başlıyor
1 saat önce
Voleybol Efeler Ligi'ne veda edecek 2 ekip yarın İzmir'de başlayacak baraj etabı maçlarının ardından belli olacak.
Voleybol Efeler Ligi'ne veda edecek 2 ekip yarın İzmir
'de başlayacak baraj etabı maçlarının ardından belli olacak.
Efeler Ligi'nde normal sezonun ardından son 4 sırayı alan İnegöl Belediyespor
, İkbal Afyon
Belediye Yüntaş, Arhavi
Belediyespor ve Jeopark Kula
Belediyespor, Atatürk
Voleybol Vestel
Venus Spor Kompleksi'ndeki baraj etabında mücadele edecek.
Normal sezonda alınan puanların taşınacağı statüde, 4 takım 2 devreli turnuva maçları oynayacak. Baraj etabı karşılaşmalarının ardından son 2 sırayı alan ekipler 1. Lig'e düşecek.
İlk devre maçlarının 3- 5 Nisan
'da oynanacağı baraj etabı 12-14 Nisan'daki müsabakalarla tamamlanacak.
Turnuvada yarın saat 14.00'te İnegöl Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor, saat 16.00'da ise İkbal Afyon Belediye Yüntaş-Arhavi Belediyespor karşılaşmaları oynanacak.
Baraj etabı öncesinde puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|M
|AS
|VS
|P
|1. İnegöl Belediyespor
|22
|8
|14
|32
|51
|24,32
|2. İkbal Afyon Belediye Yüntaş
|22
|8
|14
|34
|49
|23,2
|3. Arhavi Belediyespor
|22
|7
|15
|31
|52
|20,7
|4. Jeopark Kula Belediyespor
|22
|0
|22
|13
|66
|5,3
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Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 10:56 Kaynak: AA
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