Voleybol Efeler Ligi'nde sezon Ankara'da başlayacak

Sezonun ilk haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak sezonun açılış maçında Halkbank ile Afyon Belediye Yüntaş karşı karşıya gelecek. Müsabaka saat 14.00'te başlayacak.

Jordyn Huitema, Alphonso Davies ile ilişkisinin nasıl başladığını anlattı: Sorduğu soru yeterliydi

Yasağa rağmen düğün yapan AK Partili vekilden garip savunma: İkram yapmasak 'Bir yemek yedirmeden yolladı' derlerdi

Son Dakika: Kronik hastaların 1 Ocak itibarıyla sona eren raporları, ikinci bir duyuruya kadar geçerli olacak

Ünlü astrolog Aysun Koç'un yorumları ile burcunuzu bu hafta neler bekliyor?

Selfie çekmek için kayalıklara tırmanan genç, feci şekilde can verdi

Müridi olduğunu belirten bir kişi, istismardan tutuklanan sözde tarikat şeyhine sosyal medyada destek veriyor

Etiler şubesinden bir günde 442 bin TL kazanan Nusret Gökçe, Lübnan'a bağış yaptı