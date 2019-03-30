Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Voleybol: Efeler Ligi Play-off

59 dakika önce

Salon: Ali Yücel Hakemler: Burhan İlhan, Hüseyin KamberTokat Belediye Plevne: Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker, Vefa Yılmaz (Semih Çelik, Mert Tetik, Atakan Topla, Firkal, Bedirhan Bülbül, Mesut Akman, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı) Arkas Spor: Radke, Yiğit...

Voleybol: Efeler Ligi Play-off, System.String[]
Salon: Ali Yücel


Hakemler: Burhan İlhan, Hüseyin Kamber

Tokat Belediye Plevne: Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker, Vefa Yılmaz ( Semih Çelik, Mert Tetik, Atakan Topla, Firkal, Bedirhan Bülbül, Mesut Akman, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı)


Arkas Spor: Radke, Yiğit Gülmezoğlu, Mustafa Koç, Lagumdzija, Taht, Mert Matic ( Burak Mert, Muhammet Kaya)


Setler: 25-15, 21-25, 15-25, 12-25

Süre: 94 dakika (24, 27, 23, 20)

Voleybol Efeler Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Arkas Spor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 2 Nisan Salı günü İzmir'de oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 04:09 Kaynak: AA

Ali Yücel, Semih Çelik, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Golden State, Uzatmalarda Son Saniye Basketiyle Kaybetti "Fenerbahçe Yöneticisiyim" Denilince, Polisi Arayıp Yakalattı Çaykur Rizespor'a Transfer Olan Futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi, Yatakta Çıplak Pozlarını Paylaştı Fenerbahçe'nin İstediği Mata, Soldado'dan Bilgi Aldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.3.2019 17:08:21. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi Play-off
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]