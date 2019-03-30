Salon: Ali Yücel
Hakemler: Burhan İlhan, Hüseyin Kamber Tokat
Belediye Plevne: Turgay Doğan, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker, Vefa Yılmaz ( Semih Çelik
, Mert Tetik, Atakan Topla, Firkal, Bedirhan Bülbül, Mesut Akman, Fatih
Ürün, Yiğit Onaylı) Arkas Spor
: Radke, Yiğit Gülmezoğlu
, Mustafa Koç, Lagumdzija, Taht, Mert Matic ( Burak Mert
, Muhammet Kaya
)
Setler: 25-15, 21-25, 15-25, 12-25
Süre: 94 dakika (24, 27, 23, 20)
Voleybol Efeler Ligi play-off çeyrek final ilk maçında Arkas Spor, deplasmanda Tokat Belediye Plevne'yi 3-1 yenerek seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 2 Nisan Salı günü İzmir
'de oynanacak.