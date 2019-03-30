Salon: Burhan Felek Fenerbahçe
: Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur
, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu
( Ahmet Karataş
, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver, Caner Dengin) Maliye Piyango
: Bruno, Sabit Karaağaç
, Wendt, Halil İbrahim Yücel
, Çağatay Durmaz, Seganov (Deniz İvgen, Sercan Yüksel Bıdak, Aslan Ekşi)
Setler: 25-22, 23-25, 25-20, 18-25, 16-14
Süre: 133 dakika (30, 28, 26, 26, 23)
Voleybol Efeler Ligi play-off turu çeyrek final ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Maliye Piyango'yu 3-2 yenerek seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 2 Nisan Salı günü Ankara
'da oynanacak.