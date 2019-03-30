Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Voleybol: Efeler Ligi Play-off

21 dakika önce

Salon: Burhan FelekFenerbahçe: Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu (Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver, Caner Dengin)Maliye Piyango: Bruno, Sabit Karaağaç, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Çağatay Durmaz, Seganov (Deniz İvgen, Sercan Yüksel Bıdak,...

Voleybol: Efeler Ligi Play-off, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Fenerbahçe: Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Oliva, Oğuzhan Karasu ( Ahmet Karataş, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver, Caner Dengin)

Maliye Piyango: Bruno, Sabit Karaağaç, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Çağatay Durmaz, Seganov (Deniz İvgen, Sercan Yüksel Bıdak, Aslan Ekşi)

Setler: 25-22, 23-25, 25-20, 18-25, 16-14

Süre: 133 dakika (30, 28, 26, 26, 23)

Voleybol Efeler Ligi play-off turu çeyrek final ilk karşılaşmasında Fenerbahçe, Maliye Piyango'yu 3-2 yenerek seride 1-0 öne geçti.

İki galibiyete ulaşacak takımın yarı finale yükseleceği serinin ikinci maçı, 2 Nisan Salı günü Ankara'da oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.03.2019 06:09 Kaynak: AA

Emre Batur, Ahmet Karataş, Spor
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