Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Voleybol: Efeler Ligi Play-off

1 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Ozan Sarıkaya, Metin KorkutGalatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Onurcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Muzaffer Yönet, Emin Gök, Gergye)İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı,...

Voleybol: Efeler Ligi Play-off, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Ozan Sarıkaya, Metin Korkut

Galatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Onurcan Çakır, Can Ayvazoğlu, Muzaffer Yönet, Emin Gök, Gergye)

İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Gökhan Gökgöz ( Nuri Şahin, Berkan Eryüz, Kadir Cin, Erdem Sonat)

Setler: 25-23, 26-24, 25-11

Süre: 81 dakika (27, 33, 21)

Voleybolda Efeler Ligi play-off çeyrek final turu ikinci maçında Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Çeyrek finaldeki ilk maçı da 3-0 kazanan sarı-kırmızılı ekip, seride durumu 2-0'a getirdi ve yarı finale yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 08:03 Kaynak: AA

Korkut, Sarıkaya, Spor
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