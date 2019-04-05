Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Voleybol: Efeler Ligi Play-off

1 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: İsmail Yıldırım, Bilal ÇağlarMaliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Aslan Ekşi)Fenerbahçe: Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Higaldo, Oğuzhan Karasu (Ahmet Karataş, Oğuzhan...

Voleybol: Efeler Ligi Play-off, System.String[]
Salon: TVF Başkent

Hakemler: İsmail Yıldırım, Bilal Çağlar

Maliye Piyango: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel, Osman Çağatay Durmaz (Deniz İvgen, Aslan Ekşi)

Fenerbahçe: Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur, Ter Maat, Higaldo, Oğuzhan Karasu ( Ahmet Karataş, Oğuzhan Karasu, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)

Setler: 21-25, 25-18, 20-25, 23-25

Süre: 114 dakika (26, 29, 25, 34)

Voleybol Efeler Ligi play-off çeyrek final turu üçüncü maçında Fenerbahçe, Maliye Piyango'yu 3-1 yenerek seride durumu 2-1 yaptı ve yarı finale yükseldi.

Sarı-lacivertli ekip, yarı finalde lig etabını lider tamamlayan Halkbank ile karşılaşacak. Yarı final turu ilk maçı 11 Nisan Perşembe günü İstanbul'da, ikinci karşılaşma ise Ankara'da oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.04.2019 05:34 Kaynak: AA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Ahmet Karataş, Spor
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