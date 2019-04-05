Salon: TVF
Başkent
Hakemler: İsmail Yıldırım
, Bilal Çağlar Maliye Piyango
: Seganov, Bruno, Sercan Yüksel Bıdak, Wendt, Halil İbrahim Yücel
, Osman Çağatay
Durmaz (Deniz İvgen, Aslan Ekşi) Fenerbahçe
: Ulaş Kıyak, Klinkenberg, Emre Batur
, Ter Maat, Higaldo, Oğuzhan Karasu
( Ahmet Karataş
, Oğuzhan Karasu, Oğulcan Yatgın, İzzet Ünver)
Setler: 21-25, 25-18, 20-25, 23-25
Süre: 114 dakika (26, 29, 25, 34)
Voleybol Efeler Ligi play-off çeyrek final turu üçüncü maçında Fenerbahçe, Maliye Piyango'yu 3-1 yenerek seride durumu 2-1 yaptı ve yarı finale yükseldi.
Sarı-lacivertli ekip, yarı finalde lig etabını lider tamamlayan Halkbank ile karşılaşacak. Yarı final turu ilk maçı 11 Nisan Perşembe günü İstanbul
'da, ikinci karşılaşma ise Ankara
'da oynanacak.