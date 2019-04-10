Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Salon: Ali Yücel
Hakemler: İsmail Yıldırım
, Deniz Demir
Güvenç Tokat
Belediye Plevne: Firkal, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker, Vefa Yılmaz ( Semih Çelik
, Fatih
Ürün, Yiğit Onaylı) İstanbul Büyükşehir Belediyespor
: İbrahim Emet
, Murat Yenipazar
, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun
, Kadir Cin ( Nuri Şahin
, Berkan Eryüz, Caner Pekşen, Metin Toy, Gökhan Gökgöz
)
Setler: 25-23, 25-23, 25-22
Süre: 90 dakika (30, 31, 29)
Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Tokat Belediye Plevne, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u 3-0 yendi.
İki galibiyete ulaşacak takımın 5'incilik karşılaşmaları oynayacağı seride ikinci maç, 13 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak.