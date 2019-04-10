Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi Play-off

Voleybol: Efeler Ligi Play-off

1 saat önce

Salon: Ali Yücel Hakemler: İsmail Yıldırım, Deniz Demir GüvençTokat Belediye Plevne: Firkal, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker, Vefa Yılmaz (Semih Çelik, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı) İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı,...

Voleybol: Efeler Ligi Play-off, System.String[]
Salon: Ali Yücel


Hakemler: İsmail Yıldırım, Deniz Demir Güvenç

Tokat Belediye Plevne: Firkal, Murathan Kısal, Daudi, Bahov, Halil İbrahim Akşeker, Vefa Yılmaz ( Semih Çelik, Fatih Ürün, Yiğit Onaylı)


İstanbul Büyükşehir Belediyespor: İbrahim Emet, Murat Yenipazar, Burak Güngör, Özkan Hayırlı, Serhat Coşkun, Kadir Cin ( Nuri Şahin, Berkan Eryüz, Caner Pekşen, Metin Toy, Gökhan Gökgöz)

Setler: 25-23, 25-23, 25-22

Süre: 90 dakika (30, 31, 29)

Voleybolda Efeler Ligi play-off 5-8'incilik etabı ilk maçında Tokat Belediye Plevne, sahasında İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

İki galibiyete ulaşacak takımın 5'incilik karşılaşmaları oynayacağı seride ikinci maç, 13 Nisan Cumartesi günü saat 14.00'te yapılacak.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 08:03 Kaynak: AA
Ali Yücel, Semih Çelik, Spor
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