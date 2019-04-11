Voleybol: Efeler Ligi Play-off Yarı Final

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül Galatasaray
: Yasin Aydın
, Duff, Selçuk Keskin
, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök
, Gergye) Arkas Spor
: Mustafa Koç, Radke, Taht, Matic, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu
(Burak Mert
)
Setler: 18-25, 18-25, 21-25
Süre: 83 dakika (31, 25, 27)
Voleybolda Efeler Ligi play-off yarı final ilk maçında Arkas Spor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.
Serinin ikinci maçı 15 Nisan Pazartesi günü İzmir
'de oynanacak.