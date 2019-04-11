Son Dakika Haberleri: Voleybol: Efeler Ligi Play-off Yarı Final

Voleybol: Efeler Ligi Play-off Yarı Final

58 dakika önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Erdal Akıncı, Mehmet GülGalatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Gergye)Arkas Spor: Mustafa Koç, Radke, Taht, Matic, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Burak Mert)Setler: 18-25, 18-25, 21-25Süre:...

Voleybol: Efeler Ligi Play-off Yarı Final, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Gül

Galatasaray: Yasin Aydın, Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Gergye)

Arkas Spor: Mustafa Koç, Radke, Taht, Matic, Lagumdzija, Yiğit Gülmezoğlu (Burak Mert)

Setler: 18-25, 18-25, 21-25

Süre: 83 dakika (31, 25, 27)

Voleybolda Efeler Ligi play-off yarı final ilk maçında Arkas Spor, deplasmanda Galatasaray'ı 3-0 yenerek seride 1-0 öne geçti.

Serinin ikinci maçı 15 Nisan Pazartesi günü İzmir'de oynanacak.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 09:11 Kaynak: AA
Burak Mert, Spor
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