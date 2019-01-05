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Voleybol: Erkekler 1. Lig

1 saat önce

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Bigadiç Belediyespor, kendi evinde Beşiktaş'a 3-1 yenildi.

Voleybol: Erkekler 1. Lig, System.String[]
Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Bigadiç Belediyespor, kendi evinde Beşiktaş'a 3-1 yenildi.

Bigadiç Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini Beşiktaş 25-23 kazandı. İkinci seti 25-22 alan Bigadiç temsilcisi, 1-1 eşitlik sağladı. Dİğer setleri 27-25 ve 25-18 skorlarla kazanan Beşiktaş, sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Karşılaşmayı, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Türkoğlu, belediye meclis üyeleri Yusuf Demirbaş, Nazım Özyiğit, Bigadiç Belediyespor Kulübü Başkanı Yakup Aygören, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Bayram Şen Yavuz, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Şinasi Özulus ile çok sayıda sporsever izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 04:51 Kaynak: AA

Spor
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