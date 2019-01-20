Türkiye
Voleybol Erkekler 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Bigadiç
Belediyespor, kendi evinde Tofaş
'ı 3-0 yendi.
Bigadiç Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bigadiç Belediyespor, rakibi Tofaş'ı 25-18, 25-22 ve 25-22 setlerle mağlup etti.
Karşılaşma sonrası Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu
, teknik heyet ve voleybolcuları kutladı.
Avcu, yaptığı açıklamada, sezon sonunda hedeflerinin play-off olduğunu belirterek, "Oyuncularımızın, başarılarını devam ettirerek Bigadiç'i ve Balıkesir
'i en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum." dedi.