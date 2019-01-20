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Voleybol: Erkekler 1. Lig

1 saat önce

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Bigadiç Belediyespor, kendi evinde Tofaş'ı 3-0 yendi.

Voleybol: Erkekler 1. Lig, System.String[]
Türkiye Voleybol Erkekler 1. Lig A Grubu'nda mücadele eden Bigadiç Belediyespor, kendi evinde Tofaş'ı 3-0 yendi.

Bigadiç Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Bigadiç Belediyespor, rakibi Tofaş'ı 25-18, 25-22 ve 25-22 setlerle mağlup etti.

Karşılaşma sonrası Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, teknik heyet ve voleybolcuları kutladı.


Avcu, yaptığı açıklamada, sezon sonunda hedeflerinin play-off olduğunu belirterek, "Oyuncularımızın, başarılarını devam ettirerek Bigadiç'i ve Balıkesir'i en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 03:43 Kaynak: AA

Tofaş, Bigadiç, voleybol, Spor
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