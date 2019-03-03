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Voleybol: Erkekler 1. Lig

1 saat önce

Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Niksar Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

Voleybol: Erkekler 1. Lig, System.String[]
Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Niksar Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.

Battalgazi Spor Salonu'nda oynanan maçta Mahmut Karaca ve Eyyüp Şahin hakem ikilisi görev yaptı.

Niksar Belediyespor setleri 25-19, 25-17 ve 25-14 alarak müsabakadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:29 Kaynak: AA

Malatya, Niksar, voleybol, Spor
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