Voleybol: Erkekler 1. Lig
1 saat önce
Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Niksar Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu.
Voleybol Erkekler 1. Lig B Grubu'nda mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor
, sahasında Niksar
Belediyespor'a 3-0 mağlup oldu. Battalgazi
Spor Salonu'nda oynanan maçta Mahmut Karaca ve Eyyüp Şahin hakem ikilisi görev yaptı.
Niksar Belediyespor setleri 25-19, 25-17 ve 25-14 alarak müsabakadan 3-0 galibiyetle ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 05:29 Kaynak: AA
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