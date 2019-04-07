Voleybol: Erkekler 1. Lig

Voleybol Federasyonu
Erkekler 1. Lig yarı final ilk maçında Sorgun Belediyespor Alanya Belediyespor
'u 3-2 yenerek finale yükseldi. Kayseri Atatürk
Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini Sorgun Belediyespor 25-22 kazandı.
Maçın ikinci seti karşılıklı sayılarla başladı. Setin ilerleyen bölümlerinde üstünlüğü ele geçiren Alanya Belediyespor bu seti 25-22 kazanarak setlerde eşitliği sağladı.
Maçın 3. setinde rakibine üstünlük sağlayan Sorgun Belediyespor bu seti 25-20 kazanarak durumu 2-1 e getirdi.
Karşılaşmanın 4. setinde üstünlüğü rakibine kaptıran Sorgun Belediyespor bu seti 22-25 kaybedince setlerde eşitlik sağlandı ve durum 2-2 oldu.
Sorgun Belediyespor maçın final setinde rakibine sadece 4 sayı vererek 15-4 kazandı.
Aldığı 2 puanla, puanını 5'e çıkaran Yozgat
temsilcisi finalde mücadele etmeye hak kazandı.
Günün diğer maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor
, Akkuş
Belediyespor'u 3-0 yenerek o da finale yükseldi.