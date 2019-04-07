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Voleybol: Erkekler 1. Lig

5 dakika önce

Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig yarı final ilk maçında Sorgun Belediyespor Alanya Belediyespor'u 3-2 yenerek finale yükseldi.

Voleybol: Erkekler 1. Lig, System.String[]
Voleybol Federasyonu Erkekler 1. Lig yarı final ilk maçında Sorgun Belediyespor Alanya Belediyespor'u 3-2 yenerek finale yükseldi.


Kayseri Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini Sorgun Belediyespor 25-22 kazandı.


Maçın ikinci seti karşılıklı sayılarla başladı. Setin ilerleyen bölümlerinde üstünlüğü ele geçiren Alanya Belediyespor bu seti 25-22 kazanarak setlerde eşitliği sağladı.


Maçın 3. setinde rakibine üstünlük sağlayan Sorgun Belediyespor bu seti 25-20 kazanarak durumu 2-1 e getirdi.


Karşılaşmanın 4. setinde üstünlüğü rakibine kaptıran Sorgun Belediyespor bu seti 22-25 kaybedince setlerde eşitlik sağlandı ve durum 2-2 oldu.


Sorgun Belediyespor maçın final setinde rakibine sadece 4 sayı vererek 15-4 kazandı.


Aldığı 2 puanla, puanını 5'e çıkaran Yozgat temsilcisi finalde mücadele etmeye hak kazandı.


Günün diğer maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor, Akkuş Belediyespor'u 3-0 yenerek o da finale yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.04.2019 06:18 Kaynak: AA

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