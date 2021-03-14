Voleybol: Erkekler 1. Lig

Erkekler Voleybol 1. Ligi A Grubu'nda Bigadiç Belediyespor, Melikgazi Belediyespor'u 3-1 yendi.

???????Bigadiç Şehit Okan Dinçer Spor Salonu'ndaki maçın ilk setini konuk ekip 25-23 kazandı. Sonraki setlerde üstünlüğü ele alan Bigadiç Belediyespor ikinci seti 25-19, üçüncü seti 25-18, dördüncü seti de 25-19 önde bitirdi.

Maçı tribünden izleyen Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, karşılaşmanın ardından tüm oyuncuları kutlayarak, " Balıkesir'in tek 1. lig takımı biziz. Oyuncularımızın, başarılarını devam ettirerek Bigadiç'i ve Balıkesir'i en iyi şekilde temsil edeceklerine inanıyorum." dedi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında seyircisiz oynanan ve sosyal mesafe kurallarının uygulandığı müsabakayı AK Parti Bigadiç İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, Bigadiç Belediye Spor Kulübü Başkanı Yakup Aygören ile diğer yetkililer izledi.