Son Dakika Haberleri: Voleybol: Erkekler 1. Lig B Grubu

Voleybol: Erkekler 1. Lig B Grubu

7 saat önce

Voleybol Erkekler 1. Lig'inde Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Fındıklıspor'a 3-0 yenildi.

Voleybol: Erkekler 1. Lig B Grubu, System.String[]
Voleybol Erkekler 1. Lig'inde Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Fındıklıspor'a 3-0 yenildi.

Malatya Merkez Spor Salonunda oynanan maçta, Hüseyin Okumuş ve Mustafa Emre Girgin hakem ikilisi görev yaptı.

Karşılaşmanın setlerini 25-17, 25-22, 25-23 alan konuk takım, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:56 Kaynak: AA

Büyükşehir Belediyespor, Malatya, voleybol, Spor
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