Voleybol: Erkekler 1. Lig B Grubu
7 saat önce
Voleybol Erkekler 1. Lig'inde Malatya Büyükşehir Belediyespor, sahasında Fındıklıspor'a 3-0 yenildi.
Voleybol Erkekler 1. Lig'inde Malatya Büyükşehir Belediyespor
, sahasında Fındıklıspor'a 3-0 yenildi. Malatya Merkez
Spor Salonunda oynanan maçta, Hüseyin Okumuş ve Mustafa Emre
Girgin hakem ikilisi görev yaptı.
Karşılaşmanın setlerini 25-17, 25-22, 25-23 alan konuk takım, karşılaşmadan 3-0 galip ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 22.12.2018 03:56 Kaynak: AA
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