Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı 3-0 ile güldü
28.02.2021 16:19
Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, Ünsal Grup Şiran Akademi'yi 3-0 mağlup etti.
Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, Ünsal Grup Şiran Akademi'yi 3-0 mağlup etti.
Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakada hakem olarak Eser Türkoğlu ve Eyyüp Şahin görev aldı.
Çekişmeli geçen müsabakanın setlerini Malatya Büyükşehir Belediyespor 25-20, 25-20 ve 25-21'lik sonuçlarla kazandı.
Gümüşhane temsilcisi Ünsal Grup Şiran Akademi'yi 3-0 mağlup eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, bir engeli daha aşmış oldu. - MALATYA
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