Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı 3-0 ile güldü

Voleybol 1. Lig Erkekler B Grubu'nda Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımı, Ünsal Grup Şiran Akademi'yi 3-0 mağlup etti.

Malatya Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakada hakem olarak Eser Türkoğlu ve Eyyüp Şahin görev aldı.

Çekişmeli geçen müsabakanın setlerini Malatya Büyükşehir Belediyespor 25-20, 25-20 ve 25-21'lik sonuçlarla kazandı.

Gümüşhane temsilcisi Ünsal Grup Şiran Akademi'yi 3-0 mağlup eden Malatya Büyükşehir Belediyespor, bir engeli daha aşmış oldu. - MALATYA