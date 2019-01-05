Voleybol Erkekler 1. Ligi
1 saat önce
Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, evinde karşılaştığı Akkuş Belediyespor'a 3-2 yenildi.
Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor
, evinde karşılaştığı Akkuş
Belediyespor'a 3-2 yenildi.
Sorgun Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. İlk teknik molaya 12-7 önde giren Akkuş Belediyespor bu seti 25-22 kazandı.
Maçın ikinci ve üçüncü setini ev sahibi takım 25-21'lik skorlarla kazanarak 2-1 öne geçti.
Maçın dördüncü setini Ordu
temsilcisi 25-18 kazanarak durumu 2-2 ye getirdi.
Büyük çekişmeye sahne olan son seti 24-22 kazanan Akkuş Belediyespor, 3-2 üstünlükle sahadan ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:02 Kaynak: AA
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