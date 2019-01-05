Son Dakika Haberleri: Voleybol Erkekler 1. Ligi

Voleybol Erkekler 1. Ligi

1 saat önce

Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, evinde karşılaştığı Akkuş Belediyespor'a 3-2 yenildi.

Voleybol Erkekler 1. Ligi, System.String[]
Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, evinde karşılaştığı Akkuş Belediyespor'a 3-2 yenildi.


Sorgun Spor Salonu'nda oynanan karşılaşma, her iki takımın karşılıklı sayılarıyla başladı. İlk teknik molaya 12-7 önde giren Akkuş Belediyespor bu seti 25-22 kazandı.

Maçın ikinci ve üçüncü setini ev sahibi takım 25-21'lik skorlarla kazanarak 2-1 öne geçti.

Maçın dördüncü setini Ordu temsilcisi 25-18 kazanarak durumu 2-2 ye getirdi.

Büyük çekişmeye sahne olan son seti 24-22 kazanan Akkuş Belediyespor, 3-2 üstünlükle sahadan ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 06:02 Kaynak: AA

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