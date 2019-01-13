Voleybol Erkekler 1. Ligi
1 saat önce
Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor evinde karşılaştığı Ziraat Bankası'na 3-1 yenildi.
Türkiye
Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor
evinde karşılaştığı Ziraat Bankası
'na 3-1 yenildi.
Sorgun Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini Ankara
temsilcisi 25-22 kazandı.
Maçın ikinci setine iyi başlayan Sorgun Belediyespor, bu seti 30-28 kazanarak durumu eşitledi.
Maçın üçüncü setini 25-21, dördüncü setini de 25-16 kazanan Ziraat Bankası sahadan 3-1 üstünlükle ayrıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:45 Kaynak: AA
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