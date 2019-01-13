Son Dakika Haberleri: Voleybol Erkekler 1. Ligi

Voleybol Erkekler 1. Ligi

1 saat önce

Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor evinde karşılaştığı Ziraat Bankası'na 3-1 yenildi.

Voleybol Erkekler 1. Ligi, System.String[]
Türkiye Voleybol Erkekler 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor evinde karşılaştığı Ziraat Bankası'na 3-1 yenildi.

Sorgun Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk setini Ankara temsilcisi 25-22 kazandı.

Maçın ikinci setine iyi başlayan Sorgun Belediyespor, bu seti 30-28 kazanarak durumu eşitledi.

Maçın üçüncü setini 25-21, dördüncü setini de 25-16 kazanan Ziraat Bankası sahadan 3-1 üstünlükle ayrıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 04:45 Kaynak: AA

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