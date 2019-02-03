Voleybol: Erkekler 1. Ligi

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, Hatay deplasmanında karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, Hatay deplasmanında karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.



Hatay Kapalı Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk setini konuk ekip 25-21 kazandı. Karşılaşmanın ikinci seti büyük bir mücadeleye sahne olurken, bu seti 26-24 kazanan Sorgun Belediyespor, son seti ise 25-16 üstünlükle tamamladı.



Deplasmanda 3 puan alan Yozgat temsilcisi puan cetvelinde yeniden 2. sıraya yükseldi.

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