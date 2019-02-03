Son Dakika Haberleri: Voleybol: Erkekler 1. Ligi

Voleybol: Erkekler 1. Ligi

10 dakika önce

Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, Hatay deplasmanında karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Voleybol: Erkekler 1. Ligi, System.String[]
Türkiye Voleybol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele eden Sorgun Belediyespor, Hatay deplasmanında karşılaştığı Hatay Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Hatay Kapalı Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk setini konuk ekip 25-21 kazandı. Karşılaşmanın ikinci seti büyük bir mücadeleye sahne olurken, bu seti 26-24 kazanan Sorgun Belediyespor, son seti ise 25-16 üstünlükle tamamladı.

Deplasmanda 3 puan alan Yozgat temsilcisi puan cetvelinde yeniden 2. sıraya yükseldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.02.2019 05:30 Kaynak: AA

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