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Voleybol: Erkekler 1. Ligi

1 saat önce

Voleybol Erkekler 1. Ligi ilk hafta maçında Bigadiç Belediyespor deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 yendi.

Voleybol: Erkekler 1. Ligi, System.String[]

Voleybol Erkekler 1. Ligi ilk hafta maçında Bigadiç Belediyespor deplasmanda Afyon Belediye Yüntaş'ı 3-2 yendi.

Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu

Hakemler: Erkan Cihan Türker, Savaş Aslan

Afyon Belediye Yüntaş: Taha Işıldar, Behzad Haddadee, Onur Çapan, Denise Fazulov, Rıdvan Sağlık, Fatih Barış (Çağatay Durmuş, Ali İhsan Heper, Burak Köse, Mustafa Susam, Fatih Durkan, Berk Yılmaz)

Bigadiç Belediyespor: Necmi Tokatlıoğlu, Umut Uyar, Onur Topbaşlı, Aykut Acar, Selim Kalaycı, Onur Günaydı (Emre Sipahioğlu, Yasin Vona, Tolga Altıntaş, Emre Karahan)

Setler: 25-23, 20-25, 20-25, 25-23, 12-15

Süre: 134 dakika (30, 29, 26, 31, 18)

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Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 07:04 Kaynak: AA
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