Voleybol Erkekler 1. Ligi 3. hafta maçında Afyon Belediye Yüntaş, Tofaşspor'u 3-0 yendi.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Kazım Pehlivan, Servet Çoban
Afyon Belediye Yüntaş: Behzad Haddadee, Onur Çapan, Denise Fazulov, Rıdvan Sağlık, Akif Yurtsal, Berk Yılmaz (Çağatay Durmuş, Ali İhsan Heper, Yılmaz takmak, Mustafa Susam, Fatih Durkan, Ertan Debreli)
Tofaşspor: Harun Salif, Emre Makinacı, Mecit Eryılmaz, İhsan Parıltan, Burak Algın, Suat Alemdar (Selim Yıldırım, Recep Albayrak, Mert Işıkbaş, Güven Öztürk, Asef Çelik, Berke Dalay, Serkan Hacıoğlu)
Setler: 25-14, 25-16, 25-15
Süre: 70 dakika (22, 25, 23)