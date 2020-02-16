Voleybol Erkekler 1. Ligi'nin 19. hafta maçında Afyon Belediye Yüntaş, evinde Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yendi.

Veysel Eroğlu Spor Salonunda oynanan maçın ilk setinde teknik molaya 12-5 üstün giren Afyon Belediye Yüntaş, seti 25-14 kazandı.

İkinci sette de üztün bir oyun ortaya koyan ev sahibi takım seti 25-22 geçerek durumu 2-0 yaptı.

Maçın setini de 25-21 alan Afyon Belediye Yüntaş, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu skorla Afyon Belediye Yüntaş, 4. sıradaki yerini korudu. Jeopark Kula Belediyespor ise 5. Sarıda yer aldı.