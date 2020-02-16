Voleybol: Erkekler 1. Ligi - Son Dakika
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Voleybol: Erkekler 1. Ligi

6 saat önce

Voleybol Erkekler 1. Ligi'nin 19. hafta maçında Afyon Belediye Yüntaş, evinde Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yendi.

Voleybol: Erkekler 1. Ligi, System.String[]

Voleybol Erkekler 1. Ligi'nin 19. hafta maçında Afyon Belediye Yüntaş, evinde Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yendi.

Veysel Eroğlu Spor Salonunda oynanan maçın ilk setinde teknik molaya 12-5 üstün giren Afyon Belediye Yüntaş, seti 25-14 kazandı.

İkinci sette de üztün bir oyun ortaya koyan ev sahibi takım seti 25-22 geçerek durumu 2-0 yaptı.

Maçın setini de 25-21 alan Afyon Belediye Yüntaş, Jeopark Kula Belediyespor'u 3-0 yendi.

Bu skorla Afyon Belediye Yüntaş, 4. sıradaki yerini korudu. Jeopark Kula Belediyespor ise 5. Sarıda yer aldı.

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Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 07:04 Kaynak: AA
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