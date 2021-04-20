Voleybolda Efeler Ligi'ne yükselecek 2 takımın belirleneceği Voleybol Erkekler 1. Ligi Final Grubu maçları başladı.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanan maçlarda Yeni Kızıltepespor, Cizre Belediyespor'u 3-0, Jeopark Kula Belediyespor, Akkuş Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Final Grubu'nda yarın saat 13.00'te Yeni Kızıltepespor-Akkuş Belediyespor, saat 16.00'da Jeopark Kula Belediyespor-Cizre Belediyespor karşılaşmaları yapılacak.
Kaynak: AA
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