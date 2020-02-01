Voleybol Erkekler 1. Ligi maçında kavga - Son Dakika
Son Dakika Spor Voleybol Erkekler 1. Ligi maçında kavga - Son Dakika Spor

Voleybol Erkekler 1. Ligi maçında kavga

6 saat önce

Voleybol Erkekler 1. Ligi'nin 17. haftasındaki Alanya Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor karşılaşmasında arbede yaşandı.

Voleybol Erkekler 1. Ligi maçında kavga, System.String[]

Voleybol Erkekler 1. Ligi'nin 17. haftasındaki Alanya Belediyespor-Jeopark Kula Belediyespor karşılaşmasında arbede yaşandı.

Alanya Belediyespor, 75. Yıl Spor Salonu'nda Jeopark Kula Belediyespor takımını ağırladı. Jeopark Kula Belediyespor'un 3-1 galip geldiği müsabakanın son setinde taraftarlar ile konuk takım oyuncuları arasında başlayan gerginlik, kavgaya dönüştü.

Maçın son setinde Alanya Belediyespor taraftarları arasında bir grubun küfürlü tezahürat yapması üzerine, hakemler maçı durdurdu. Konuk oyuncuların karşılık vermesi üzerine, taraftarlar sahaya inmeye çalıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonrası konuk oyuncular, salon görevlileri ve bazı sporseverlerin yardımıyla soyunma odasına alındı. Polis ekiplerinin çağrıldığı karşılaşmada, her iki takımın taraftarları da salondan çıkarıldı.

Güvenlik önlemleri altında devam eden maçta konuk takım, Alanya Belediyespor'u 3-1 yendi.

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Haber Yayın Tarihi: 01.02.2020 09:14 Kaynak: AA
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