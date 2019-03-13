Son Dakika Haberleri: Voleybol: Erkekler 2. Lig Final Etabı

Voleybol: Erkekler 2. Lig Final Etabı

30 dakika önce

Voleybolda Erkekler 2. Lig Final Etabı müsabakaları Malatya'da sona erdi.

Voleybol: Erkekler 2. Lig Final Etabı, System.String[]
Voleybolda Erkekler 2. Lig Final Etabı müsabakaları Malatya'da sona erdi.

Merkez Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda 8 takım mücadele etti. Üç gün süren müsabakalar sonucunda Saint Joseph, İnegöl Belediye, Cizre Belediye ve 1920 Maraşspor takımları 2019-2020 voleybol sezonunda Erkekler 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.

Müsabakalar sonunda üst lige yükselen takımlara kupa ve madalya verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:35 Kaynak: AA

Merkez, Malatya, voleybol, Spor
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