Voleybol: Erkekler 2. Lig Final Etabı
30 dakika önce
Voleybolda Erkekler 2. Lig Final Etabı müsabakaları Malatya'da sona erdi.
Voleybolda Erkekler 2. Lig Final Etabı müsabakaları Malatya
'da sona erdi. Merkez
Spor Salonu'nda oynanan müsabakalarda 8 takım mücadele etti. Üç gün süren müsabakalar sonucunda Saint Joseph, İnegöl
Belediye, Cizre
Belediye ve 1920 Maraşspor takımları 2019-2020 voleybol
sezonunda Erkekler 1. Ligi'nde mücadele etmeye hak kazandı.
Müsabakalar sonunda üst lige yükselen takımlara kupa ve madalya verildi.
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Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 09:35 Kaynak: AA
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