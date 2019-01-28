Voleybol: Erkekler Avrupa Şampiyonası

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin, grup aşamasındaki maç programı belli oldu.

2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin, grup aşamasındaki maç programı belli oldu.



Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Takım, grup aşamasındaki karşılaşmalarını 12-18 Eylül tarihlerinde Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynayacak.



Slovenya, Rusya, Finlandiya, Makedonya ve Belarus ile C Grubu'nda yer alan Türkiye'nin, maç programı (TSİ) şöyle:



12 Eylül Perşembe:



16.30 Türkiye-Rusya



13 Eylül Cuma:



19.30 Türkiye-Makedonya



15 Eylül Pazar:



22.30 Türkiye-Slovenya



17 Eylül Salı:



22.30 Türkiye-Belarus



18 Eylül Çarşamba:



22.30 Türkiye-Finlandiya



Avrupa Voleybol Şampiyonası, 12-29 Eylül tarihlerinde Belçika, Fransa, Hollanda ve Slovenya tarafından ortaklaşa düzenlenecek. Şampiyonada 24 takım, 4 grupta mücadele edecek.

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