Voleybol: Erkekler Avrupa Şampiyonası
43 dakika önce
2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin, grup aşamasındaki maç programı belli oldu.
2019 Erkekler Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda mücadele edecek Türkiye'nin, grup aşamasındaki maç programı belli oldu.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre A Milli Takım, grup aşamasındaki karşılaşmalarını 12-18 Eylül tarihlerinde Slovenya'nın başkenti Ljubljana'da oynayacak.
Slovenya, Rusya, Finlandiya, Makedonya ve Belarus ile C Grubu'nda yer alan Türkiye'nin, maç programı (TSİ) şöyle:
12 Eylül Perşembe:
16.30 Türkiye-Rusya
13 Eylül Cuma:
19.30 Türkiye-Makedonya
15 Eylül Pazar:
22.30 Türkiye-Slovenya
17 Eylül Salı:
22.30 Türkiye-Belarus
18 Eylül Çarşamba:
22.30 Türkiye-Finlandiya
Avrupa Voleybol Şampiyonası, 12-29 Eylül tarihlerinde Belçika, Fransa, Hollanda ve Slovenya tarafından ortaklaşa düzenlenecek. Şampiyonada 24 takım, 4 grupta mücadele edecek.
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:50 Kaynak: AA
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