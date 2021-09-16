Üye Girişi
Voleybol Erkekler Balkan Şampiyonası, Ankara'da yapılacak - Son Dakika

Voleybol Erkekler Balkan Şampiyonası, Ankara'da yapılacak

16.09.2021 10:00
Voleybol Erkekler Balkan Şampiyonası, Ankara'da yapılacak, System.String[]

Voleybolda 2021 Erkekler Kulüplerarası Balkan Şampiyonası, Halkbank'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek.

Voleybolda 2021 Erkekler Kulüplerarası Balkan Şampiyonası, Halkbank'ın ev sahipliğinde Ankara'da düzenlenecek.

Halkbank'tan yapılan açıklamada, 25-27 Eylül'de düzenlenecek şampiyonanın üst üste ikinci defa Ankara'da yapılacağı aktarıldı.

Organizasyona Halkbank'ın yanı sıra Sırbistan'dan OK Radnicki Kragujevacle ile Yunanistan'dan Kiffissia takımlarının katılacağı aktarıldı.

Şampiyonayı birinci bitiren ekibin CEV Challenge Kupası'na katılacağı kaydedildi.

Halkbank, Ankara, Eylül, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Voleybol Erkekler Balkan Şampiyonası, Ankara'da yapılacak - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Otel odasında sevgilisi kalp krizi geçiren kadın kendini çatıdan aşağıya attı 10:48 Otel odasında sevgilisi kalp krizi geçiren kadın kendini çatıdan aşağıya attı Alacak verecek kavgasında arkadaşını öldüren şüpheli, adliyeye gözyaşları içinde gitti 10:39 Alacak verecek kavgasında arkadaşını öldüren şüpheli, adliyeye gözyaşları içinde gitti Başına 5 milyon dolar ödül koyulan Sahraaltı Afrika lideri öldürüldü 10:37 Başına 5 milyon dolar ödül koyulan Sahraaltı Afrika lideri öldürüldü
İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim 10:21 İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim Kaplıcaların tanıtımını yapmak isteyen kaymakam, ilginç yönteme başvurdu 10:08 Kaplıcaların tanıtımını yapmak isteyen kaymakam, ilginç yönteme başvurdu Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuştu: Tek adayla girilmeli 10:01 Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuştu: Tek adayla girilmeli
Son Dakika! 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları açıklandı 09:45 Son Dakika! 2021-Kamu Personel Seçme Sınavı sonuçları açıklandı Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti 00:44 Berfu Yenenler yine yaptı yapacağını! Yatak şakasıyla Eser'i şoke etti

Son Dakika Haberleri
10:41 Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,44'ten alıcı buluyor
10:38 Alacak verecek kavgasında arkadaşını öldüren şüpheli, adliyeye gözyaşları içinde gitti
10:37 Başına 5 milyon dolar ödül koyulan Sahraaltı Afrika lideri öldürüldü
10:36 Beşiktaş maçında Dortmund'un futbolcuları, aşırı ıslıktan dolayı zor anlar yaşadı
10:20 İş bırakan müteahhitlere çimentoculardan yanıt: Konut fiyatlarını yarı yarıya indirin, çimentoyu bedava verelim
10:11 Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var
10:05 Beşiktaş oyuncuları, Dortmund maçında koşu mesafesi rekoru kırdı
10:01 Meral Akşener, cumhurbaşkanlığı seçimleri hakkında konuştu: Tek adayla girilmeli
09:53 Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e hediye ettiği yüzüğün fiyatı belli oldu
09:50 Yeni transfer Olimpiu Morutan, Galatasaray'da uyum sorunu yaşıyor
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan pandeminin nasıl biteceğini söyledi: Doğal bağışıklık ile mümkün         
10:52
Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,44'ten alıcı buluyor Son Dakika! Güne yükselişle başlayan dolar 8,44'ten alıcı buluyor         
10:42
Azeri gelinin canlı yayında hiç susmaması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı çileden çıkardı: Çan çan konuşuyorsun Azeri gelinin canlı yayında hiç susmaması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı çileden çıkardı: Çan çan konuşuyorsun         
10:39
Beşiktaş maçında Dortmund'un futbolcuları, aşırı ıslıktan dolayı zor anlar yaşadı Beşiktaş maçında Dortmund'un futbolcuları, aşırı ıslıktan dolayı zor anlar yaşadı         
10:36
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var Milli Eğitim Bakanlığı'ndan okulları açık tutmak için 3 formül! Aralarında hafta sonu eğitimin devam etmesi de var         
10:12
Beşiktaş oyuncuları, Dortmund maçında koşu mesafesi rekoru kırdı Beşiktaş oyuncuları, Dortmund maçında koşu mesafesi rekoru kırdı         
10:06
Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e hediye ettiği yüzüğün fiyatı belli oldu Cedi Osman'ın, Ebru Şahin'e hediye ettiği yüzüğün fiyatı belli oldu         
09:53
Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev derdi patlak verdi! Adeta mezarı andıran odalar için 900 lira kira isteniyor Yüz yüze eğitime geçildi, üniversitelilerin ev derdi patlak verdi! Adeta mezarı andıran odalar için 900 lira kira isteniyor         
08:20
Kazada yaralanan otobüs sürücüsü Kazada yaralanan otobüs sürücüsü "Benim çalışmam lazım" diyerek ambulanstan inmek istedi         
23:16
Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor Ekvator böceği Türkiye'de görülmeye başlandı! Şeklini ve asıl yaşadığı yeri duyanlar heyecanlanıyor         
22:51
Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor Doğu Roma'nın başkentiydi! Şimdi Türkiye'de dikenlerin ve kayaların arasında keşfedilmeyi bekliyor         
22:08
Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor Daha da güzelleşmiş! Aşk-ı Memnu'nun Elif'i Eda Özerkan Acar'ı görenler iki kez bakıyor         
20:52
EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı EXXEN'e tepki çok büyük! Beşiktaş-Dortmund maçını izleyemeyen futbolseverler çıldırdı         
20:34
Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu Çağrı Terlemez ile dünyaevine giren Ece Seçkin'in iddialı gelinlik seçimi olay oldu         
20:33
15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu 15 gündür kayıp olan adamın ölüsü, bodrum katına turşu almaya inen komşular tarafından bulundu         
17:41
Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı Pfizer/BioNTech aşısında çirkin oyun ortaya çıktı! Uğur Şahin ve Özlem Türeci her şeyi anlattı         
14:07
Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış Adana'da 'ütü tostu' ile meşhur olan Anıl Kurt hayatını kaybetti; 206 kilometreye çıkan hız göstergesini paylaşmış         
14:03
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2021 10:58:04. #1.11#
SON DAKİKA: Voleybol Erkekler Balkan Şampiyonası, Ankara'da yapılacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement