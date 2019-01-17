Son Dakika Haberleri: Voleybol: Erkekler Cev Challenge Kupası

Voleybol: Erkekler Cev Challenge Kupası

1 saat önce

Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası 8'li final turunda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 3-0 yenilen ve altın seti de 15-10 kaybeden Maliye Piyango, organizasyona veda etti.

Voleybol: Erkekler Cev Challenge Kupası, System.String[]
Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası 8'li final turunda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 3-0 yenilen ve altın seti de 15-10 kaybeden Maliye Piyango, organizasyona veda etti.

Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 25-16, 25-22, 25-20 ve 15-10'luk (altın set) setlerle Maliye Piyango'yu kupanın dışında bıraktı ve adını 4'lü final turuna yazdırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:37 Kaynak: AA

Sporting Lizbon, Maliye Piyango, Portekiz, Spor
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