Voleybol: Erkekler Cev Challenge Kupası
1 saat önce
Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası 8'li final turunda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon'a 3-0 yenilen ve altın seti de 15-10 kaybeden Maliye Piyango, organizasyona veda etti.
Voleybolda Erkekler CEV Challenge Kupası 8'li final turunda 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında konuk olduğu Portekiz
temsilcisi Sporting Lizbon
'a 3-0 yenilen ve altın seti de 15-10 kaybeden Maliye Piyango
, organizasyona veda etti.
Portekiz'in başkenti Lizbon'da oynanan karşılaşmada ev sahibi ekip, 25-16, 25-22, 25-20 ve 15-10'luk (altın set) setlerle Maliye Piyango'yu kupanın dışında bıraktı ve adını 4'lü final turuna yazdırdı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 01:37 Kaynak: AA
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