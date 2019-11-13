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Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

7 saat önce

Stat: Tokat Ali YücelHakemler: Daniel Apanowicz (Almanya), Philippe Weinberger (İsveç)Tokat Belediye Plevne: Cansın Çınar, Gökhan Çatal, Firkal, Bedirhan Bülbül, Berkant Hızarcı, Mehmet Hacıoğlu (Semih Çelik, Mert Tetik, Atakan Topal, Anıl Durgut, Chernokozhev, Halil Dolaşık, Ahmet Arslan,...

Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası, System.String[]

Stat: Tokat Ali Yücel

Hakemler: Daniel Apanowicz (Almanya), Philippe Weinberger (İsveç)

Tokat Belediye Plevne: Cansın Çınar, Gökhan Çatal, Firkal, Bedirhan Bülbül, Berkant Hızarcı, Mehmet Hacıoğlu ( Semih Çelik, Mert Tetik, Atakan Topal, Anıl Durgut, Chernokozhev, Halil Dolaşık, Ahmet Arslan, Alperay Demirciler)

VRCK Kazincbarcika: Csizmadia, Paez Diaz, Bibok, da Silva, Peter, Juhasz (Dudas)

Setler: 25-17, 25-12, 25-16

Süre: 59 dakika (20, 19, 20)

Tokat Belediye Plevne Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur ilk maçında Macaristan temsilcisi VRCK Kazincbarcika'yı 3-0 mağlup etti.

Eşleşmenin rövanşı 27 Kasım Çarşamba günü Macaristan'da oynanacak.

Semih Çelik, Almanya, Tokat, İsveç, Spor

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 09:36 Kaynak: AA
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