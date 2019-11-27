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Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

6 saat önce

Tokat Belediye Plevne Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur rövanşında konuk olduğu Macaristan temsilcisi VRCK Kazincbarcika'yı 3-2 yenerek 16'lı final turuna kaldı.

Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası, System.String[]

Tokat Belediye Plevne Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası 2. tur rövanşında konuk olduğu Macaristan temsilcisi VRCK Kazincbarcika'yı 3-2 yenerek 16'lı final turuna kaldı.

Kazincbarcika şehrindeki Don Bosco-Szaleziak Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Tokat Belediye Plevne, 19-25, 25-27, 25-16, 25-23 ve 15-13'lük setlerle 3-2 kazandı.

İlk maçta da 3-0 galip gelen Tokat ekibi, adını 16'lı final turuna yazdırdı ve Belçika'nın BDO Volley Haasrode ekibiyle eşleşti.

Macaristan, voleybol, Tokat, Spor

Haber Yayın Tarihi: 27.11.2019 11:30 Kaynak: AA
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