Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

Ali Yücel Spor Salonu'nda oynan karşılaşmayı BDO Volley Haasrode, 27-25, 25-16 ve 25-23'lük setlerle 3-0 kazandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

12 yıllık eşi için yaşadıkları evi pembeyle kaplayan adam takdir topladı

Müge Anlı programında izleyiciyi şaşırtan kenevir diyaloğu: Ben onları marul sandım

İYİ Partili Kaya, MHP Aydın İl Başkanı'nın görevden alınması nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok sert "Nobel" tepkisi: Bir caniyi savunan bu şahsa ödül verilmesi rezalettir