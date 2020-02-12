Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası - Son Dakika
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Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

6 saat önce

Salon: TVF BaşkentHakemler: Darius Dumitru Mesca (Romanya), Iris Stojcic-Fogel (İsrail)Spor Toto: Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak, Williams, Bruno (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Ahmet Tümer, Gelinski) Aluron Virtu: Ferreira, Verhees, Malinowski, Walinski, Czarnowski,...

Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası, System.String[]

Salon: TVF Başkent

Hakemler: Darius Dumitru Mesca (Romanya), Iris Stojcic-Fogel (İsrail)

Spor Toto: Kemal Kayhan, Arslan Ekşi, Ferreira, Sercan Yüksel Bıdak, Williams, Bruno (Deniz İvgen, Murat Tokgöz, Ahmet Tümer, Gelinski)


Aluron Virtu: Ferreira, Verhees, Malinowski, Walinski, Czarnowski, Lipinski (Koga, Kania, Dosanjh)

Setler: 25-18, 21-25, 25-21, 25-22

Altın set: 15-13

Süre: 123 dakika (24, 26, 27, 27, 19)

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, Polonya temsilcisi Aluron Virtu ile oynadığı CEV Challenge Kupası 8'li final turu eşleşmesini altın set sonucu kazanarak çeyrek finale çıktı.

Deplasmandaki ilk karşılaşmayı 3-0 kaybeden Spor Toto'nun, sahasındaki rövanşı 3-1 kazanmasıyla turun galibini belirlemek için altın set oynandı.

Altın sette rakibine 15-13 üstünlük sağlayan Spor Toto, adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Spor Toto, çeyrek finalde Volei Municipal (Romanya) ile CEZ Karlovarsko (Çekya) arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

Türkiye Voleybol Federasyonu, Romanya, İsrail, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.02.2020 08:44 Kaynak: AA
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