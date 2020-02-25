Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final ilk maçında konuk ettiği Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'yu 3-0 mağlup etti.

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