Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası - Son Dakika
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Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

6 saat önce

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'ya 3-1 yenilmesine rağmen altın seti kazanarak son 4 takım arasına kaldı.

Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası, System.String[]

Spor Toto Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında konuk olduğu Çekya temsilcisi CEZ Karlovarsko'ya 3-1 yenilmesine rağmen altın seti kazanarak son 4 takım arasına kaldı.

Ankara'da yapılan ilk maçı 3-0 kazanan Spor Toto, Karlovy Vary kentinde oynanan rövanşta rakibine 25-21, 31-33, 25-21 ve 25-23'lük setlerle 3-1 yenildi. Altın sette 15-12 galip gelen Spor Toto, yarı finale yükseldi.

Spor Toto, yarı finalde Fransa ekipleri Montpellier ile Rennes arasındaki eşleşmenin galibiyle karşılaşacak.

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Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 10:42 Kaynak: AA
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