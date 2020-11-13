Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası

Ziraat Bankkart, yine Ankara 'da oynanan turun ilk maçını 3-1 kazanmıştı.

Koronavirüs aşısını bulan BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin: En az bir yıllık koruma sağlayacak

"Trump, Biden'ın yemin törenine katılacak mı?" sorusuna Beyaz Saray Sözcüsü'nden yanıt: Kendi yemin törenine katılacak

Eşi ve kızını öldürüp, kendisini ihbar eden pazarcı: Meleklerimi öldürdüm, beni asın