Voleybol: Erkekler Cev Kupası

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Frankie Tanti (Malta
), Ivan Chumak (Rusya
) Galatasaray
: Duff, Selçuk Keskin
, Yasin Aydın
, Doğukan Ulu, Venno, Gergye (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır)
Dukla Liberec: Biernat, Sulista, Holubec, Stokr, Grut, Vesely (Kunc, Kopacek, Srb, Pietruczuk, Spravka, Leikep)
Setler: 25-15, 25-21, 25-19
Süre: 66 dakika (20, 23, 23)
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanşında konuk ettiği Çekya temsilcisi Dukla Liberec'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ilk müsabakayı da 3-2 kazanmıştı.