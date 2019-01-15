Son Dakika Haberleri: Voleybol: Erkekler Cev Kupası

Voleybol: Erkekler Cev Kupası

1 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Frankie Tanti (Malta), Ivan Chumak (Rusya)Galatasaray: Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno, Gergye (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır)Dukla Liberec: Biernat, Sulista, Holubec, Stokr, Grut, Vesely (Kunc, Kopacek, Srb, Pietruczuk, Spravka,...

Voleybol: Erkekler Cev Kupası, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Frankie Tanti (Malta), Ivan Chumak (Rusya)

Galatasaray: Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın, Doğukan Ulu, Venno, Gergye (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır)

Dukla Liberec: Biernat, Sulista, Holubec, Stokr, Grut, Vesely (Kunc, Kopacek, Srb, Pietruczuk, Spravka, Leikep)

Setler: 25-15, 25-21, 25-19

Süre: 66 dakika (20, 23, 23)

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanşında konuk ettiği Çekya temsilcisi Dukla Liberec'i 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Sarı-kırmızılılar, deplasmandaki ilk müsabakayı da 3-2 kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.01.2019 09:03 Kaynak: AA

Keskin, Selçuk, Galatasaray, Spor
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