Son Dakika Haberleri: Voleybol: Erkekler Cev Kupası

Voleybol: Erkekler Cev Kupası

1 saat önce

İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-1 yenilerek elendi.

Voleybol: Erkekler Cev Kupası, System.String[]
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-1 yenilerek elendi.

Başkent Atina'daki Melina Merkouri Spor Salonu'nda oynanan mücadelede İstanbul Büyükşehir Belediyespor'u 22-25, 26-24, 25-22 ve 25-19'luk setlerle 3-1 yenen Olympiakos, çeyrek finale yükselen taraf oldu.

Olympiakos, İstanbul'daki ilk müsabakayı da aynı skorla kazanmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:23 Kaynak: AA

İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Olympiakos, İstanbul, voleybol, Spor
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