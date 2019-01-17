Voleybol: Erkekler Cev Kupası
1 saat önce
İstanbul Büyükşehir Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında konuk olduğu Yunanistan temsilcisi Olympiakos'a 3-1 yenilerek elendi.
İstanbul Büyükşehir Belediyespor
Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 8'li final turu rövanş maçında konuk olduğu Yunanistan
temsilcisi Olympiakos
'a 3-1 yenilerek elendi.
Başkent Atina'daki Melina Merkouri Spor Salonu'nda oynanan mücadelede İstanbul Büyükşehir Belediyespor
'u 22-25, 26-24, 25-22 ve 25-19'luk setlerle 3-1 yenen Olympiakos, çeyrek finale yükselen taraf oldu.
Olympiakos, İstanbul'daki ilk müsabakayı da aynı skorla kazanmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 09:23 Kaynak: AA
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