Voleybol: Erkekler Cev Kupası

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Cristian
Eduard Botezatu (Romanya
), Serhiy Hulka (Ukrayna
) Galatasaray
: Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin
, Yasin Aydın
(Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratca, Emin Gök
, Muzaffer Yönet)
Lindemans: Firlej, Claes, Colson, Gustavsson, Staszewski, Smit (Deroey, Strzezek, Van
Hoyweghen, Vandeweyer)
Setler: 25-17, 25-20, 20-25, 25-18
Süre: 99 dakika (24, 25, 26, 24)
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında Belçika
ekibi Lindemans'ı 3-1 yendi.
Müsabakanın rövanşı Belçika'nın Aalst kentinde 14 Şubat
Perşembe günü oynanacak.