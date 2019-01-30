Son Dakika Haberleri: Voleybol: Erkekler Cev Kupası

Voleybol: Erkekler Cev Kupası

45 dakika önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Cristian Eduard Botezatu (Romanya), Serhiy Hulka (Ukrayna)Galatasaray: Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratca, Emin Gök, Muzaffer Yönet)Lindemans: Firlej, Claes, Colson, Gustavsson, Staszewski,...

Voleybol: Erkekler Cev Kupası, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Cristian Eduard Botezatu (Romanya), Serhiy Hulka (Ukrayna)

Galatasaray: Doğukan Ulu, Venno, Gergye, Duff, Selçuk Keskin, Yasin Aydın (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Melih Sıratca, Emin Gök, Muzaffer Yönet)

Lindemans: Firlej, Claes, Colson, Gustavsson, Staszewski, Smit (Deroey, Strzezek, Van Hoyweghen, Vandeweyer)

Setler: 25-17, 25-20, 20-25, 25-18

Süre: 99 dakika (24, 25, 26, 24)

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 4'lü final turu ilk maçında Belçika ekibi Lindemans'ı 3-1 yendi.

Müsabakanın rövanşı Belçika'nın Aalst kentinde 14 Şubat Perşembe günü oynanacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 09:08 Kaynak: AA

Galatasaray, Cristian, Ukrayna, Romanya, Spor
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