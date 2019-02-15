Son Dakika Haberleri: Voleybol: Erkekler Cev Kupası

Voleybol: Erkekler Cev Kupası

16 dakika önce

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 4'lü final turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Lindemans'a deplasmanda 3-2 mağlup olmasına karşın yarı finale yükseldi.

Voleybol: Erkekler Cev Kupası, System.String[]
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası 4'lü final turu rövanş maçında Belçika temsilcisi Lindemans'a deplasmanda 3-2 mağlup olmasına karşın yarı finale yükseldi.

İstanbul'da yapılan ilk müsabakada Lindemans'a 3-1 üstünlük kuran sarı-kırmızılılar, bu sonuçla CEV Kupası'nda adını yarı finale yazdırdı.

Aalst kentinde oynanan karşılaşmadan Galatasaray, 21-25, 25-22, 25-16, 20-25 ve 15-9'luk setlerle mağlup ayrıldı.

Sarı-kırmızılı erkek voleybol takımı, CEV Kupası yarı finalinde Rusya'nın Kuzbass Kemerovo takımıyla mücadele edecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 01:07 Kaynak: AA

Belçika, Galatasaray, voleybol, Spor
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