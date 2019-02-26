Voleybol: Erkekler Cev Kupası
1 saat önce
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında konuk olduğu Rusya ekibi Kuzbass'a 3-1 yenildi.
Galatasaray
Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final ilk maçında konuk olduğu Rusya
ekibi Kuzbass'a 3-1 yenildi.
Kemerovo kentindeki Kuzbass Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım, 22-25, 25-22, 25-18 ve 25-15'lik setlerle 3-1 kazandı.
Müsabakanın rövanşı, 5 Mart Salı günü İstanbul
'da oynanacak ve finale çıkan takım belli olacak.
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 05:18 Kaynak: AA
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