Son Dakika Haberleri: Voleybol: Erkekler Cev Kupası

Voleybol: Erkekler Cev Kupası

1 saat önce

Salon: Burhan FelekHakemler: Monika Ujhazi (Macaristan), Carlo Goitre (İtalya)Galatasaray: Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno, Gergye, (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Yasin Aydın, Muzaffer Yönet)Kuzbass: Pashytskyy, Kobzar, Podlesnykh, Shcherbakov, Poletaev,...

Voleybol: Erkekler Cev Kupası, System.String[]
Salon: Burhan Felek

Hakemler: Monika Ujhazi (Macaristan), Carlo Goitre (İtalya)

Galatasaray: Duff, Selçuk Keskin, Antonov, Doğukan Ulu, Venno, Gergye, (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök, Yasin Aydın, Muzaffer Yönet)

Kuzbass: Pashytskyy, Kobzar, Podlesnykh, Shcherbakov, Poletaev, Karpukhov (Kerminen, Dimitriev, Demakov, Krechetov)

Setler: 18-25, 25-19, 25-21, 25-17

Altın set: 15-10

Süre: 114 dakika (22, 24, 28, 25, 15)

Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Rusya'nın Kuzbass ekibini altın set sonucunda eleyerek finale yükseldi.

Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, evindeki rövanş karşılaşmasını aynı skorla kazandı. Galatasaray, altın sette rakibine 15-10 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.

Sarı-kırmızılı takım finalde, Itas Trentino(İtalya)- Olympiakos (Yunanistan) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 10:00 Kaynak: AA

Spor
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