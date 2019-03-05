Voleybol: Erkekler Cev Kupası

Salon: Burhan Felek
Hakemler: Monika Ujhazi (Macaristan
), Carlo Goitre (İtalya
) Galatasaray
: Duff, Selçuk Keskin
, Antonov, Doğukan Ulu, Venno, Gergye, (Can Ayvazoğlu, Onurcan Çakır, Emin Gök
, Yasin Aydın
, Muzaffer Yönet)
Kuzbass: Pashytskyy, Kobzar, Podlesnykh, Shcherbakov, Poletaev, Karpukhov (Kerminen, Dimitriev, Demakov, Krechetov)
Setler: 18-25, 25-19, 25-21, 25-17
Altın set: 15-10
Süre: 114 dakika (22, 24, 28, 25, 15)
Galatasaray Erkek Voleybol Takımı, CEV Kupası yarı final rövanş maçında Rusya
'nın Kuzbass ekibini altın set sonucunda eleyerek finale yükseldi.
Deplasmandaki ilk maçı 3-1 kaybeden sarı-kırmızılı takım, evindeki rövanş karşılaşmasını aynı skorla kazandı. Galatasaray, altın sette rakibine 15-10 üstünlük sağlayarak adını finale yazdırdı.
Sarı-kırmızılı takım finalde, Itas Trentino(İtalya)- Olympiakos
(Yunanistan
) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.